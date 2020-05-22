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Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'nun mide bulandıran paylaşımı ortaya çıktı

CHP’nin skandallarıyla adından sıkça söz ettiren İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yeni bir rezil tweeti daha ortaya çıktı. Kaftancıoğlu 2011 yılında yaptığı bir paylaşımda fıkra adı altında Türk erkeklerini eşlerini aldatan kişiler olarak lanse ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:00:00 - 2020-05-22 12:23:48
Canan Kaftancıoğlu'nun mide bulandıran paylaşımı ortaya çıktı

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütlerine olan yakınlığı ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşımlarıyla bilinen CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun milli ve manevi değerlere olan uzaklığını gösteren yeni bir tweeti daha gün yüzüne çıktı.

Ahlaksızlık diz boyu!

Kaftancıoğlu 2011 yılında Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir ahlaksızlığa imza attı.  Kaftancıoğlu skandal paylaşımında “Biraz gülümseyelim” diyerek fıkra adı altında Türk erkeklerini eşlerine aldatan kişiler olarak lanse etti.

Kaftancıoğlu şunları yazdı;

"Biraz gülümseyelim.  Ankette Turk erkeğine sormuşlar "Sex sırasında esinizle konuşur musunuz? "Yanıt: "Ararsa neden konuşmayayım"

İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından Twitter’daki skandal paylaşımları ortaya çıkan Kaftancıoğlu tepki çeken paylaşımlarını silmişti. Sosyal medyada Kaftancıoğlu’nun 2011 yılında paylaştığı rezil sözleri silmeyi unuttuğu yorumları yapıldı.

İlk rezilliği değil

Bu Türk halkının milli ve manevi değerlerine uzak zihniyet yapısının tezahürü olan skandal paylaşımlara imza atan Kaftancıoğlu’nun ilk rezilliği değil.

CHP'nin marjinal İstanbul İl Başkanı, 15 Temmuz'da yaptığı paylaşımla darbeyi durduran millete 'DAEŞ'çi' muamelesi yapmıştı. Gezi ve Kobani provokasyonunu da destekleyen Kaftancıoğlu Ermeni soykırım yalanına destek vermiş ve devlete "seri katil" deme küstahlığında bulunmuştu.

HDP destekçisi Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan için ağza alınmayacak küfürler etmiş, domuz eti yediği fotoğrafı büyük bir gururla paylaşmıştı.

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Yorumlar

Zıya

Kendini tarif etmiş eşini aldatan o... gibi
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Olsun Erdoğan a ders verdik ya..!

İşte o kafa yüzünden şimdi ibb de başörtülü lere kin kusan itfaiye cilerle parti yapın diyen yobaz bağnaz meltem şişli denen varlık var... İyi ders verdiniz dimi...!
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