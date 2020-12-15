Canan Kaftancıoğlu hakkında 10.5 yıl hapis talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan’da aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte, Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi, görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği anlatıldı. Özçağdaş’ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Altun’un avukatının da Başsavcılığa müracaat ederek, Kaftancıoğlu’nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılarla üzerine suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. İddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu’nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği belirtilerek, “suç işlemeye tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.