Canan Kaftancıoğlu cezaevine mi girecek? Canan Kaftancıoğlu görevi bırakıyor mu?

Canan Kaftancıoğlu'na ne kadar hapis cezası verildi? Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı? Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 5 davadan 3'ünü onadı. Böylece Kaftancıoğlu'nun hapse girmesi kesinleşti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu. Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımı yaptı.

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

1972’de doğan Canan Kaftancıoğlu’nun hayat hikayesi şöyle; Ordu’nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1995’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda vaka taraması yaptığı “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 evlendi.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018’de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul il başkanı seçildi.