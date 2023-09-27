Canan Kaftancıoğlu bu habere üzülecek Kurucusu olduğu platform değişimcilere destek verdi
CHP İstanbul il örgütü yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, Canan Kaftancıoğlu'nun kurucusu olduğu İstanbul Demokrat Ordulular Platformu, değişim isteyenlerin adayı olarak bilinen Özgür Çelik'e desteğini açıkladı.
CHP İstanbul kongresine sayılı günler kala parti üyeleri, desteklediği adaylara dair açıklama yapmaya devam ediyor.
Değişimcilerin adayı olarak nitelendirilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.
Canan Kaftancıoğlu’nun kurucusu ve danışma kurulu üyesi olduğu İstanbul Demokrat Ordulular Platformu (İDOP) CHP İstanbul İl Başkanlığı için değişimin adayı Özgür Çelik’i desteklediklerini açıkladı.
Dernek yöneticileri "Özgür Çelik yolunuz açık olsun" pankartı astı.