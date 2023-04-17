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Siyaset Canan Kaftacıoğlu 'yapmayın' diyor Kılıçdaroğlu ısrar ediyor!
Siyaset

Canan Kaftacıoğlu 'yapmayın' diyor Kılıçdaroğlu ısrar ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 23:20:00 -
Canan Kaftacıoğlu 'yapmayın' diyor Kılıçdaroğlu ısrar ediyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısına aldırış etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile cami açılışında boy gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin, "Her köşe başında cami var" itirazına rağmen, seçime giden süreçte çıtayı yükselterek cami açılışında boy gösterdi.

Kadir gecesini fırsat bilen Kılıçdaroğlu, yanında sözde Milli Görüş temsilcisi Temel Karamollaoğlu'nu da alarak, Beylikdüzü'nde bir cami açılışı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şunları yazdı:

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde bilge yol arkadaşım Temel Karamollaoğlu Bey ile Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camii'ni hizmete açtık. İftarda binlerce vatandaşımızla buluştuk. Allah bu gece edilen duaları kabul etsin. Bu mübarek gece ülkemize bereket, dirlik ve birlik getirsin.


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