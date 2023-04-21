  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Thodex vurgununda hesap zamanı: 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

Başkan Erdoğan’dan Bayram Namazı sonrası ilk mesaj! Ranta dönüştürme işine girdiler

Canlı yayında ‘Bu bir travma’ diyerek açıkladı: Baykar'ı, Bayraktar'ı batıracaklar

21 Nisan 1996: Çeçenistan Devlet eski başkanı Cevher Dudayev'in şehit edilmesi

21 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Taksim'de 6 katlı otelde yangın; Böyle kurtarıldılar!

Muhalif isimden Berat Albayrak'la ilgili çok ama çok konuşulacak sözler! İtiraf edelim, onun sayesinde oldu

Fulya Öztürk kulis bilgisini canlı yayında verdi: Orada petrol olma ihtimali yüksek, müjde her an gelebilir

Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler
Medya Canan Güllü neredesin? Defne Samyeli itiraf etti! Sosyeteyi karıştıran kadına şiddet skandalı
Medya

Canan Güllü neredesin? Defne Samyeli itiraf etti! Sosyeteyi karıştıran kadına şiddet skandalı

Yeniakit Publisher
2023-04-21 13:23:00 -
Canan Güllü neredesin? Defne Samyeli itiraf etti! Sosyeteyi karıştıran kadına şiddet skandalı

Kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını 'kızım şiddet gördü' diyerek doğrulayan Defne Samyeli "Yasal sürecin başlatılması kızımın rızasına bağlı" diyerek bir açıklama daha yaptı. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı diye geçinen Canan Güllü ise aynı solakların sosyete mahallesinde yaşanan kadına şiddet olayları karşısında dut yemiş bülbüle dönüyor.

Seküler kokuşmuş magazin mahallesi gündemine Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darp edildiği konusunda Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama damgasını vurmuştu. Defne Samyeli ardından ikinci bir açıklama daha yaptı.

Defne Samyeli, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.

DERİN TALU'NUN PSİKOLOJİK VE BEDENSEL SAĞLIĞINDAN BAHSETTİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz."

AK Parti iktidarının başörtüsü kapsamında düzenlediği Anayasa değişikliğine karşı çıkan Kadın Federasyonu Başkanı sözde hak savunucusu Canan Güllü, kendi mahallesinde çıkan olaylara karşı suskunluğunu devam ettiriyor. Eski eşi Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddetine uğradığı dönemde Eda Demirci'nin yardım almak istediği fakat bu yardımın Canan Güllü tarafından geri çevrildiği biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23