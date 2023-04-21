Canan Güllü neredesin? Defne Samyeli itiraf etti! Sosyeteyi karıştıran kadına şiddet skandalı

Seküler kokuşmuş magazin mahallesi gündemine Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darp edildiği konusunda Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama damgasını vurmuştu. Defne Samyeli ardından ikinci bir açıklama daha yaptı.

Defne Samyeli, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.

DERİN TALU'NUN PSİKOLOJİK VE BEDENSEL SAĞLIĞINDAN BAHSETTİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.

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Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz."

AK Parti iktidarının başörtüsü kapsamında düzenlediği Anayasa değişikliğine karşı çıkan Kadın Federasyonu Başkanı sözde hak savunucusu Canan Güllü, kendi mahallesinde çıkan olaylara karşı suskunluğunu devam ettiriyor. Eski eşi Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddetine uğradığı dönemde Eda Demirci'nin yardım almak istediği fakat bu yardımın Canan Güllü tarafından geri çevrildiği biliniyor.