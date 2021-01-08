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Gündem Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık
Gündem

Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık

Türkiye bugün sabah saatlerine doğru 5. nesil uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderdi. Ülkemizde büyük sevinçe neden olan sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2014 yılındaki bir tweeti tekrar gündeme geldi. "Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?” diyen Kaftancıoğlu'na sosyal medya kullanıcıları tokat gibi cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:45:00 -
Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık

Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Türkiye saatiyle 05.15'de başarılı bir şekilde fırlatılan uyduyla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındığını duyurdu. Uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması sevinçle karşılandı. Sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

Başörtülü rektör için "uzaya füze göndeririz" tepkisi vermişti

Bazı sosyal medya kullanıcıları uydunun görüntüsünün yanına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2014 yılında attığı bir tweeti ekledi. Kaftancıoğlu, ilk kez bir başörtülü rektörün atanmasıyla alakalı "Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?" diye tepki göstermişti. Bir sosyal medya kullanıcısı bu iletisini paylaşarak "Orada mısın?" diye sorarak güldü.


Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Canan Kaftancıoğlu hanım füze değil de uydu yolladık olur mu? Siz de tecavüzleri örtbas etmekle cinayetleri karartmakla ya da ne bileyim rakı sofralarında dindarlardan nasıl oy alacağınızı tartışmakla uğraşın" diyerek Kaftancıoğlu'nun 2014 yılındaki iletisini paylaştı.

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Yorumlar

S.C.

Bu yaratigi da uydu ile uzaya gondersek.Bu vatana verdigi zarar yetti artik.Bir orgut militani Istanbul gibi bir sehirde bir parti baskani.Yaziklar olsun.
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Ceyhan

Ne oldu, peki uydudan sonra özür dileyip tebriklerini sunacak mısın? Hayıııır, çünkü sizin bu ülke ve bu millet gibi bir düşünceniz yok. Siz tasmalılar olarak sadece ve sadece sizin kulağınıza üflenen süfleleri tekrar edersiniz.
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