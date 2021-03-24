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Gündem Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı
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Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı

Çanakkale'nin CHP'li Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:02:00 -
Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı

Çanakkale'nin CHP'li Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Özacar, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü resmi törenlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle birlikte alternatif tören düzenleyerek çelenk bırakmış, akşam saatlerinde de birlikte yemek yemişti.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, "Tedbirlere hassasiyetle uymama ve sıramı bekleyip aşı olmama rağmen, yapılan tetkikler sonucu daha önce iki kez negatif çıkan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Değerli eşim de pozitif durumda olup, doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyiz. Arayan, soran dostlarımıza teşekkür edip, şu an telefonlara cevap veremiyoruz. Genel sağlık durumumuz iyi olup, sağlıklı günlerde en kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Özacar, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü resmi törenlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle birlikte alternatif tören düzenleyerek çelenk bırakmış, belediye binasında görüşmeler yaptıktan sonra da birlikte yemek yemişti.

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