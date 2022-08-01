  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çanakkale’deki orman yangınında sıcak gelişme
Yerel

Çanakkale’deki orman yangınında sıcak gelişme

Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 15:53:00 -
Çanakkale’deki orman yangınında sıcak gelişme

YENİ AKİT/ANKARA

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken. Soğuma çalışmaları devam ediyor.

Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale/deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyururken, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Genel müdürlüğün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer. Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına #SebepOlma Çanakkale / Biga Orman yangını 96 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili mücadeleniz için teşekkürler #OrmanınKahramanları”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23