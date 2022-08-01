Çanakkale’deki orman yangınında sıcak gelişme
Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
YENİ AKİT/ANKARA
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken. Soğuma çalışmaları devam ediyor.
Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale/deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyururken, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Genel müdürlüğün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer. Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına #SebepOlma Çanakkale / Biga Orman yangını 96 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili mücadeleniz için teşekkürler #OrmanınKahramanları”