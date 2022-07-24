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Yaşam Çanakkale'deki bu hayrata tepki yağıyor! İşte sebebi...
Yaşam

Çanakkale'deki bu hayrata tepki yağıyor! İşte sebebi...

Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde, hayratın 1 liralık bozuk para ile çalıştığını gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 13:56:00 - 2022-07-24 14:03:38

Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde su içmek için bir hayratın başına giden vatandaş, musluğun 1 liralık bozuk parayla çalıştığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.  Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sıcaktan bunalarak serinlemek için hayratın başına gidenler, musluğu açmak için ellerini uzattıklarında büyük bir şok yaşadı. Musluğu açmak için herhangi bir vananın bulunmadığını fark edip kafayı yukarı kaldırdıklarında ise daha büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

1 lira ile çalışıyor

Hayratın üst tarafında 1 TL'lik madeni para turnikesinin bulunduğunu ve suyu ancak para karşılığında içebileceklerini gören vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Kelime anlamı "Halkın parasız yararlanması için yapılan çeşme" olan hayrattan, suyun para karşılığında satılmasına kızan çok sayıda kullanıcı sosyal medyadan tepki gösterdi. 

Vatandaşlar, "Paralıysa adı hayrat olmaz. Bu nasıl hayrat anlamadım?" yorumlarında bulundu.

 

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