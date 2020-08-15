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Aktüel

Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:18:42 -
Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Dalyan köyünde bulunan antik kent içindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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