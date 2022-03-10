Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Çanakkale’de hangi ilçelerde okullar tatil?

Türkiye genelinde havaların mart ayının ortalarına gelindiği şu günlerde yeniden soğuması nedeniyle gözler yeniden kar yağışlarına çevrildi. Ortaöğretim ve lisede okuyan öğrenciler ve velileri, valiliğin 11 Mart günü ile ilgil kar yağışı uyarısı yapması üzerine yarın Çanakkale’de okullar tatil mi, kar tatili kararı alındı mı sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

Çanakkale'de okullar tatll mi?

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenilmesinden dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Bugün kar tatili yapan Çanakkale'deki öğrenciler yarın Çanakkale'de okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 11 Mart 2022 yarın Çanakkale okullar kar tatili var mı? sorularını sormakta.

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?

Çanakkale'de okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çanakkale'de il genelinde okul tatili olabileceği gibi ilçe bazlı da okullar tatil edilebilir. Konya'da okulların tatil edilmesine Çanakkale Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da okulların tatil edilmesi konusunda açıklama yapabilir.

Çanakkale hava durumu!

Çanakkale’de bugün sağanak yağışlı olarak Meteoroloji’nin tahminlerinde yer alıyor. Çanakkale’de soğuk havaların bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Çanakkale hava durumu verilerine göre, kent genelinde bugün en düşük sıcaklığın 5 derece yarın ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Yarın Çanakkale’de hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülmekte.