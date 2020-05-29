  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:34:06 -
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'de yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, A.D. ve İ.Ş'nin uyuşturucu madde alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı.

Şahısları takibe alan ve İ.Ş'nin evine uyuşturucu madde getirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.Ş'nin evi narkotik madde arama köpeği "Roket" ile arandı.

Operasyonda 68 gram toz esrar, 7 gram skunk ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, A.D. ve İ.Ş gözaltına alındı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı