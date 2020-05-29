  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:35:37 -
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Lapseki'nin Şahinli köyünde yaşayan İ.A. ve Y.A'nın yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, şüphelilere ait ev, ağıl ve tarlalarda yapılan aramalarda 933 kök kenevir, 77 kenevir fidesi ve 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Saç kılı, idrar ve tükürük örnekleri alınan şüpheliler İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı