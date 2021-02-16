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Gündem Çanakkale'de tüpsüz dalışta zıpkınla boyu kadar balık avladı
Gündem

Çanakkale'de tüpsüz dalışta zıpkınla boyu kadar balık avladı

Çanakkale'de tüpsüz 23 metre derinliğe dalış gerçekleştiren Çetin Ege Doğan(40) zıpkınla 65 kilo ağırlığında, 1 metre 85 santimetre boyunda Akya balığı avladı. Lüfer sürülerinin kabusu olan Akya, ‘Akdeniz’in kuzusu’ olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:04:00 -
Çanakkale'de tüpsüz dalışta zıpkınla boyu kadar balık avladı

Kentte bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi’ne tüpsüz dalış yapıp, zıpkınla balık avlıyor. Geçtiğimiz gün tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Doğan’ın karşısına 23 metre derinlikte Akya balığı çıktı. Doğan, lüfer sürülerinin kabusu olarak bilinen, çevik ve yırtıcı olmasıyla ünlü Akya’yı zıpkınla avladı.

Doğan, “Sudan kıyıya güçlükle çıkartabildim. Balığın boyu 1 metre 85 santimetre, kilosu 65. Neredeyse benimle aynı boy ve kilodaydı” dedi. Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan  olduğunu da belirtti.  

 

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