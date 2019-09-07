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Çanakkale’de trol teknesinin çarptığı teknedeki 10 kişi ölümden döndü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde oltayla balık tutmak denize açılan tekneye trol teknesi çarptı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:29
Çanakkale’de trol teknesinin çarptığı teknedeki 10 kişi ölümden döndü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde oltayla balık tutmak denize açılan tekneye trol teknesi çarptı. Kısa sürede batan 11 metrelik teknenin içerisinde bulunan 10 kişi ölümden döndü. Çarpışmanın etkisiyle denize düşen olta balıkçıları can simitleri sayesinde kurtuldu. Tekne içerisinde bulunan 1 kişi ise baygınlık geçirerek, Babakale Limanı’na çağırılan ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Bugünsabah saatlerinde oltayla balık avlamak için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne gelen olta balıkçıları, bölgedeki Ersin Kaptan isimli gezi teknelesiyle denize açıldı. Babakale açıklarında tekne üzerinde oltayla balık avlayan teknelere Zapranlar-2 isimli trol balıkçı teknesi yaklaştı. İlk bölgede balık avlayan Derya Kaptan isimli tekneyi sıyıran trol teknesi, ardından 10 metre ilerdeki Ersin Kaptan isimli tekneye yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle teknenin altından açılan delikten su alan tekne, 25-30 saniye içerisinde battı. Bu sırada Ersin Kaptan isimli teknede bulunan 10 kişi denize düştü. Tekneden aldıkları can simitleri ve diğer balıkçı teknelerinden atılan can simitlerine tutunan vatandaşlar ölümden döndü. Denize düşen 10 kişiden 8’ini trol balıkçı teknesi kurtarırken, diğer 2 kişi ise bölgeye yardım için gelen bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan balıkçılar Babakale Limanı’na getirildi. Kurtarma sırasında baygınlık geçiren bir kişi ise limana çağırılan ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Denize gömülen Ersin Kaptan isimli tekne ise, trol balıkçı teknesi yardımıyla halatlarla bağlanarak denizde batık bir şekilde Babakale Limanı’na getirildi. Buraya çağırılan vinç yardımıyla gezi teknesi karaya çıkarıldı.


Boğulma tehlikesi geçiren Ersin Kaptan isimli gezi teknesinin kaptanı Ersin Savaş, “Oltayla balık avı yapıyorduk. Teknenin içerisinde müşterilerimiz vardı. Teknemde benimle beraber 10 kişi vardı. Avlanırken önümdeki arkadaşların bağırmasıyla teknenin kamarasından fırladım. Baktım, tekne o tekneye vurup, bana doğru geliyordu. Hemen teknemi çalıştırdım. Önünden kurtulmak istedim. Tam yol ileri verdim, ama 2-3 saniye içerisine bana vurdu ve teknemiz batmaya başladı. 30 saniye içerisinde de battı. Can simitlerini kısa sürede söktük ve yüzmeyi çok iyi bilmeyen arkadaşlara attık. Biri boğulmak üzereydi. Can simidiyle beraber gittim ve onu kurtardım. Bizi trol teknesi ve bölgedeki balıkçı tekneleri kurtardı” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:29
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