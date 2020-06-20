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Aktüel

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:29:13 -
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün çektiği biçerdövere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Bayramiç-Ezine kara yolunun Yağcılar mevkisinde Ezine istikametine doğru giden Gürsel Akgün (59) idaresindeki 17 GA 887 plakalı araç, Ali Küçükçakıroğlu idaresindeki 17 TJ 103 plakalı traktörün arkasında çektiği biçerdövere çarptı.

Otomobilde bulunan Akgün ve yanındaki Ahmet Uzunoğlu (71), çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkartırken sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Uzunoğlu'nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akgün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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