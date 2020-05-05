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Aktüel

Çanakkale’de trafik denetimleri

Çanakkale’de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:13:28 -
Çanakkale’de trafik denetimleri

Çanakkale’de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 150 araç sürücüsüne toplam 53 bin 330 lira idari para cezası kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları uygulamada toplam 819 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araç sürücülerinden 150’sine toplam 53 bin 330 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, 10 araç da trafikten men edildi.

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