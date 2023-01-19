  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çanakkale’de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Çanakkale’de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 07:49:00 -
Çanakkale’de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 01.40 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli Köyü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’ye seyir halinde olan Ceyhun Efe (42) idaresindeki 17 KS 696 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki 35 ABR 870 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil TIR’ın altına girdi. Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23