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Çanakkale'de tatilci yoğunluğu

Tatilini yurdun farklı bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle Eceabat ilçesine ve Kilitbahir'e feribotla geçiş yapmak isteyen sürücüler, Çanakkale şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

02 Eylül 2018 Pazar 01:18
Çanakkale'de tatilci yoğunluğu

Tatilini yurdun farklı bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri nedeniyle Çanakkale kent merkezinde yoğunluk oluştu.

Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir'e feribotla geçiş yapmak isteyen sürücüler, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Kent merkezinde bulunan Kayserili Ahmetpaşa, Piri Reis ve Demircioğlu caddelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreye ulaştı. Sürücüler kuyrukta, bazen bir saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların bu süreçte mağdur olmamaları için gemilerin saatsiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 01:18
  1. Kayseri
  2. Çanakkale
  3. Eceabat ilçesi
  4. kilitbahir

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