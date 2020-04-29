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Ekonomi

Çanakkale’de tarımsal üretim kesintisiz sürdürülüyor

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, küresel korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde tarımsal çalışmaları yerinde incelemek için Batak Ovası’nda faaliyet gösteren çiftçileri ziyaret etti.

2020-04-29 10:41:05 -
Çanakkale’de tarımsal üretim kesintisiz sürdürülüyor

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, küresel korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde tarımsal çalışmaları yerinde incelemek için Batak Ovası’nda faaliyet gösteren çiftçileri ziyaret etti.


Çanakkale’nin en verimli ovalarından; Kumkale, Kalafat, Tevfikiye, Çıplak ve Halileli köylerinin bulunduğu Batak Ovası’nda yeni dikimi gerçekleştirilen çeltik, mısır, ayçiçeği, domates, biber, kavun, karpuz ile hasadı yaklaşan arpa, buğday üreticilerini ziyaret eden Vali Tavlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Üreticilerin görüş ve önerilerini dinleyen Vali Tavlı, suyun israf edilmeden kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda üreticileri uyardı.Bu yılın, ‘Biz bize yeteriz’ diyerek, Çanakkale’nin bereketli topraklarını işleyen çiftçilerin yılı olacağını ifade eden Vali Tavlı ekim yapan üreticilere başarılarının devamını diledi.

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