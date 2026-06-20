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Yerel Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Yerel

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Yeniakit Publisher
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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına jandarma, orman ekipleri ve itfaiye müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına köylüler de destek veriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına jandarma, orman ekipleri ve itfaiye müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına köylüler de destek veriyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, arazözlerin yanı sıra Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı.

Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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