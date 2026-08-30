Çanakkale’de tarih, sanat ve lezzet aynı festivalde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası’nda gerçekleştirilen açılışa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, protokol üyeleri ve sanatseverler katıldı. Yazgı, Çanakkale’nin Troya Savaşları’ndan Çanakkale Savaşları’na uzanan eşsiz bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, “Bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” dedi. Yazgı, festival kapsamında 52 Lezzet Noktası ve gastronomi etkinlikleriyle Çanakkale mutfağının tanıtılacağını belirterek, ziyaretçilere peynir, sardalya, keşkek ve peynir helvasını tatmalarını tavsiye etti.

Vali Toraman ise festivalin Çanakkale için önemli bir marka haline geldiğini belirterek, “Kültürünü, sanatını, tarihini ve gastronomisini daha geniş kitlelere tanıtmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak.Etkinlikler 6 Eylül’e kadar sürecek.