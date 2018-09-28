THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Çanakkale'de suç örgütü operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:31
Çanakkale'de suç örgütü operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma kapsamında, haklarında "suç örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve yağmaya kalkışma ve tehdit" suçlamaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, adreslerinde bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari durumdaki iki kişinin aramasının sürdüğü öğrenilirken iki kişinin aynı suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, bir kişinin ise askerde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 28 fişek, iki kurusıkı tabanca ile 4 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, daha sonra emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:31
  1. Çanakkale
  2. OPERASYN
  3. GÖZALTI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycanlı halk sanatçısı Nebizade, Konya'da sahne aldı
    1. Azerbaycanlı halk sanatçısı Nebizade,..
    2. Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan..
    3. AK Partili Yavuz: Vazgeçmiyoruz,..
    4. Şov yapan PKK'lı 2 saatte paketlendi!
    5. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    6. Malezya Başbakanı: Dünya kargaşa içinde
    7. Önlem alınmazsa yok olacaklar!
    8. Halatı kopan asansörde bulunan..
    9. Meteoroloji'den İstanbul' için uyarı
    10. Banka kartıyla kapı açan hırsızlar..
    11. Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
    12. ABD'ye sert cevap: Size boyun..
    13. Neden incir yemeliyiz?
    14. Çiğ fındığın bilinmeyen faydaları
    15. Çanakkale'de suç örgütü operasyonu: 8..
    16. Avize temizliğinde bunlara dikkat!
    17. Muğla'da çalıntı motor yatta 28..
    18. Van'da 105 hindi köpek saldırısı..
    19. Gazze'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
    20. Karnabahar kokusunu böyle giderin!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri