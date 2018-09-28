Çanakkale'de suç örgütü operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma kapsamında, haklarında "suç örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve yağmaya kalkışma ve tehdit" suçlamaları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, adreslerinde bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari durumdaki iki kişinin aramasının sürdüğü öğrenilirken iki kişinin aynı suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, bir kişinin ise askerde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 28 fişek, iki kurusıkı tabanca ile 4 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, daha sonra emniyete götürüldü.