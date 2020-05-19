  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Canlı yayında mukabele

Bin aydan hayırlı gece
için kalan
Aktüel

Çanakkale’de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:06:54 -
Çanakkale’de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına çelenk koyuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi. Protokol üyeleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı.


Törene; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Erdal Doğan, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Çelik, il genel meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı