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Aktüel Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:04:24 -
Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, KOM Daire Başkanlığının 81 ilde düzenlediği eş zamanlı sahte içki operasyonu kapsamında il merkezinde 3, Biga ilçesinde ise 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 294 litre sahte etil alkol, 925 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 3 litre sahte alkollü içki, 30 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T, H.A, H.Ş ve J.D, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 5607 ve 2863 sayılı kanunlardan işlem yapıldı.

Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğünden yetkililerin de katıldığı operasyonlarda 200 personel görev aldı.

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