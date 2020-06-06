  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:29:44 -
Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.


Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyü ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi.


Orman yangınına; 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 trayler ve 52 orman işçisi müdahale etti. 100’e yakında mükellef yangına yardımcı oldu. Yangın havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı