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Çanakkale'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Çanakkale'de 135 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Çanakkale'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.

"TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisi açıklarında 69, Küçükkuyu Mahallesi Nusratlıaltı açıklarında ise 66 düzensiz göçmeni bulundukları lastik botlardan alıp kıyıya getirdi.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen bu kişilere Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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