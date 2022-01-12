Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de bugün okul tatil mi? 12 Ocak okul tatili olan iller!

Çanakkale'de bugün okulların tatil olup olmadığını öğrenciler merak ediyor. Çanakkale'de okullara kar tatili var mı sorusunun cevabı haberimizde. Çanakkale'de kar tatili ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. Peki hangi illerde okullar tatil? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil ediildi? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba okulların tatil edilidiği ililer listesi.

Bugün okullar tatil mi? Okuların tatil olduğu iller hangileri? soruları kar yağışı ve sağanak yağmurun etkili olduğu illerde okuyan öğrenciler ve velileri merak ediyor. Bugün hem kar yağışı hem de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi.

Bugün hangi ilde okullar tatil?

Kırklareli'inde şiddetli fırtına, Çanakkale, Konya, Bingöl ve Denizli'de ise şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime birer gün ara verildi.

Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da öğretmenlerin ulaşımı zor olacağı için eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale genelinde engelli ve hamile kamu personeli bir gün izinli sayılacak.