Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor. 1 Mart’tan sonra ise ilkokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Balkanlardan ülkemize giren soğuk hava akışı en çok da Trakya Bölgesinde ve Marmara Bölgesinde hissedilmeye başlandı. Yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken 15 Şubat'ta tatil var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki yarın Kırklareli’de okullar tatil mi?

Çanakkale'de kar tatili var mı?

Çanakkale'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında okuyan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyordu. Çanakkale Valiliğinen kar tatili açıklaması geldi.

Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale Valiliği yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ; İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.”