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Aktüel

Çanakkale'de makilik alanda yangın

Ezine ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:19:32 -
Çanakkale'de makilik alanda yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesine çıkan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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