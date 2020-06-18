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Aktüel

Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:35:40 -
Çanakkale'de lastik bottaki 29 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 29 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 29 sığınmacı, Türk kara sularında sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, lastik botta bulunan yabancı uyrukluları kurtararak sahil güvenlik botuna aldı.

Çeşitli milletlere mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 kişi, daha sonra Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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