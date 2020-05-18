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Çanakkale’de kadın cinayeti

Çanakkale’de, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iş çıkışında yolu kesilerek kalbi ve karnından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:28:36 -
Çanakkale’de kadın cinayeti

Çanakkale’de, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iş çıkışında yolu kesilerek kalbi ve karnından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil koca, jandarma ekipleri tarafından elinde suç aletiyle birlikte yakalandı.


Annesinin sokağına pusu kurmuş


Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde ikamet eden iki çocuk annesi Fatma K. (44), kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıkmıştı. Anne kız birlikte fabrikanın işçi servisine binerek annesinin evine gittiler. Bu sırada sokakta gizlenen eşi Aydın K., anne Fatma K. ile 19 yaşındaki kızının önünü kesti. Bir süre sözlü tartışma yaşayan ikiliyi sakinleştirmeye çalışan genç kızın çabaları sonuç vermedi. Gözü dönmüş olan boşanma aşamasındaki cani eş belinden çıkardığı bıçakla Fatma K.’yı hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Genç kız korkuyla anneannesinin evine giderken, katil koca Aydın K.’da olay yerinden kaçtı.


Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı


Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Fatma K.’yı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Katil koca bıçakla yakalandı


Karısını bıçaklayarak olay yerinden kaçan Aydın K. İse jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Talihsiz kadının cenazesi bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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