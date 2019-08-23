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Çanakkale'de iki çocuğun kavgası ölümle bitti

Biga ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşıyla aralarında çıkan kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:29
Çanakkale'de iki çocuğun kavgası ölümle bitti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gümüşçay beldesindeA.S.G. (15) ile arkadaşı Osman Sevinç (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.G. tarafından bıçaklanan Sevinç, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinceBiga Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı A.S.G. ise suç aletiylepolis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:29
  1. Çanakkale'nin Biga ilçesi
  2. Biga Devlet Hastanesi
  3. Gümüşçay beldesi
  4. sağlık ekipleri
  5. polis ekipleri

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