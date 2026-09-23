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Yerel Çanakkale'de huzur uygulamalarında aranan 16 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı
Yerel

Çanakkale'de huzur uygulamalarında aranan 16 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı

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Çanakkale'de huzur uygulamalarında aranan 16 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı

Çanakkale'de 14-21 Eylül'de huzur uygulamalarında aranma kaydı bulunan 16 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Denetimlerde 83 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 14-21 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yaptığı huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şüpheli yakalandı, 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Uygulama ve denetimlerde 13 bin 848 kişi ile 2 bin 887 araç kontrol edildi. 704 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

İki ruhsatsız tabanca ve 1 kilo 110 gram narkotik madde ele geçirildi

Aramalarda 1 kilo 110 gram narkotik madde, 8 hap, ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ile 2 ruhsatsız tabanca ve 67 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucudan elde edilen 96 bin 390 lira ile kumarda kullanılan 54 bin 500 TL ve bin 64 iskambil kağıdı da ele geçirildi.

Denetimlerde 83 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 89 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

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