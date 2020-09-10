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Aktüel Çanakkale'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Çanakkale'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:31:26 -
Çanakkale'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve Kepez beldesinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili teknik takip başlattı.

Çalışma kapsamında, 17 günde 7 iş yeri ve kurum ile motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheliler G.İ. (18) ve R.Y. (18), Cevatpaşa Mahallesi Derice Sokağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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