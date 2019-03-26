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Çanakkale'de göçmenler enselendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.

26 Mart 2019 Salı 12:02
Çanakkale'de göçmenler enselendi

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı Köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:02
  1. Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Afganistan uyruklu
  3. düzensiz göçmenler
  4. Çanakkale

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