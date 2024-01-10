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Yerel Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli
Yerel

Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli

Yeniakit Publisher
2024-01-10 11:38:00 -
Çanakkale'de gemi geçişine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

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