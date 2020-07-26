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Aktüel

Çanakkale'de beşinci kattan düşen kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:01:07 -
Çanakkale'de beşinci kattan düşen kadın öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi Yakuppaşa Sokağı'nda bir apartmanın beşinci katında oturan Sibel Yıldız, evin penceresindeki camları silerken dengesini kaybederek düştü.

Sesleri duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Yıldız'ın cenazesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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