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Aktüel Çanakkale'de akıma kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Aktüel

Çanakkale'de akıma kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:00:00 -
Çanakkale'de akıma kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, elektrik akımına kapılarak ölen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Yağız Arıyel için Kepez Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Baba Uğur ve anne Ayşe Arıyel, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Çocuğun naaşı, ailesi ve yakınları ile Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Kepez'de geçen cumartesi Sahil Yolu Caddesi'nde oynayan Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

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