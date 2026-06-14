Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!
Kışın yaptıkları haberlerde, yaz ayında yetişen meyve ve sebzeler mevsimi gereği doğal olarak pahalı olduğu halde "ekonomi bitti" edebiyatı yapan manipülatörlerin maskesi yine düştü. Yazın yaptıkları haberlerde de kış sebzelerini dillerine dolayarak fiyat algısı kasmaya çalışan odaklara en güzel cevabı Hatay hasadı verdi; üretim bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte domates fiyatları halde 15 TL'ye kadar çakıldı. Son fiyatlar akıllara Sözcü'nün "domates biber patlıcan" manşetini getirdi!..