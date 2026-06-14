Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Burası üretim bölgesi olduğu için havalar düzelince ürünler çoğaldı. Ayrıca çevre illerden de ürün geliyor. Dışarıdan gelen yabancı tüccarların da ayağı kesildi çünkü artık kendi memleketlerindeki domatesler de çıktı. Bunların hepsinin fiyatta etkisi var sabahleyin benim dükkanda 300 kasa mal varsa, öğlen olunca bunu bitirmek zorundayım. Satılmazsa fiyatları biraz daha aşağı çekip vermek zorunda kalıyorum. Çünkü hava sıcak olduğundan dolayı ertesi güne dayanmıyor. Sebze fiyatları öyle bir şekil ki, bir bakarsın fiyatlar taban olmuş, sürekli değişiyor. Yaklaşık 2 aydan bu yana düşüşte. Hava koşullarının düzelmesi, dışarıdan gelen tüccarların ayağının kesilmesi, şu an her yerde domates çıkması ve üretimin fazla olması bu düşüşte çok etkili oldu" dedi