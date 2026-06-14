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Ekonomi
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Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!
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Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Kışın yaptıkları haberlerde, yaz ayında yetişen meyve ve sebzeler mevsimi gereği doğal olarak pahalı olduğu halde "ekonomi bitti" edebiyatı yapan manipülatörlerin maskesi yine düştü. Yazın yaptıkları haberlerde de kış sebzelerini dillerine dolayarak fiyat algısı kasmaya çalışan odaklara en güzel cevabı Hatay hasadı verdi; üretim bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte domates fiyatları halde 15 TL'ye kadar çakıldı. Son fiyatlar akıllara Sözcü'nün "domates biber patlıcan" manşetini getirdi!..

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Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mahsul hasat edilmeye devam ediyor.

#2
Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Yaz ayıyla birlikte yaşanan bereket haldeki fiyatları da etkiledi.

#3
Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Kış aylarında rekor fiyatlara koşan domateste yaşanan bereketle birlikte halde domatesin kilogram fiyatı 15 TL’ye kadar geriledi.

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Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Domates fiyatlarının 2 aydan beri düşmeye devam ettiğini söyleyen Antakya Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Semih Balon, "Domates fiyatlarının düşme sebebi; hava koşullarının düzelmesi, üretimin çoğalması ve tüketimin az olmasıdır.

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Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Burası üretim bölgesi olduğu için havalar düzelince ürünler çoğaldı. Ayrıca çevre illerden de ürün geliyor. Dışarıdan gelen yabancı tüccarların da ayağı kesildi çünkü artık kendi memleketlerindeki domatesler de çıktı. Bunların hepsinin fiyatta etkisi var sabahleyin benim dükkanda 300 kasa mal varsa, öğlen olunca bunu bitirmek zorundayım. Satılmazsa fiyatları biraz daha aşağı çekip vermek zorunda kalıyorum. Çünkü hava sıcak olduğundan dolayı ertesi güne dayanmıyor. Sebze fiyatları öyle bir şekil ki, bir bakarsın fiyatlar taban olmuş, sürekli değişiyor. Yaklaşık 2 aydan bu yana düşüşte. Hava koşullarının düzelmesi, dışarıdan gelen tüccarların ayağının kesilmesi, şu an her yerde domates çıkması ve üretimin fazla olması bu düşüşte çok etkili oldu" dedi

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Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Fiyatlar 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden Sahmi Pahalı, "Domateste fiyatların 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştü. Bir ihracat olmadığı, kooperatifleşme bulunmadığı için ve bir de yağmurdan dolayı domates kalitesizleşti. Geçen sene domatesler daha iyiydi, hastalanmamıştı. Bu sene ise havaların derecesinin çok yüksek olmasıyla ürün adeta pişti. İklimden dolayı kalitesizleşme yaşandı malda kalite olmayınca da başka şehirlere, başka yerlere gidemiyor" ifadelerini kullandı.

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Foto - Fiyatlar dibe vurdu! Domates biber patlıcan, algıcı Sözcü’ye inanmican!

Sonuç olarak, mevsiminde olmayan meyve ve sebzenin pahalı olmasının zaten normal ve ticari bir gerçek olduğunu gizleyerek her dönemden bir kriz devşirmeye çalışan muhalif medyanın manşet balonu bir kez daha söndü. Antakya Hali'ndeki esnafın da belirttiği gibi, havaların düzelmesi ve yerli üretimin çoğalmasıyla fiyatlar 70 TL'den 15 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Sipariş manşetlerle vatandaşa sürekli karamsarlık pompalayanların aksine, sahada tarlanın ve pazarın gerçekleri konuşmaya devam ediyor.

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