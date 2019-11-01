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Yerel

Çanakkale'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 74 düzensiz göçmen yakalandı.

2019-11-01 10:16:00 -
Çanakkale'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık'ın Sivrice Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı lastik botu durdurdu.

Lastik botların içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Afganistan, 21'i Suriye, 7'si Somali, 4'ü Lübnan, 2'si Filistin ve 2'si Kamerun uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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