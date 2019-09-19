Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü sahilinde şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüsü durdurdu. Araçlarda, kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan ve Suriyeuyruklu72düzensizgöçmenin bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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