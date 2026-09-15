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Yerel Çanakkale'de 7-14 Eylül'deki huzur uygulamalarında 15 şüpheli tutuklandı
Yerel

Çanakkale'de 7-14 Eylül'deki huzur uygulamalarında 15 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de 7-14 Eylül'deki huzur uygulamalarında 15 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7-14 Eylül'de yaptığı huzur uygulamalarında 15 şüpheli tutuklandı; 11 bin 364 şahıs ve 3 bin 22 araç kontrol edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları yaptı. Uygulamalarda 15 şüpheli tutuklandı.

Denetimler çerçevesinde 11 bin 364 şahıs ve 3 bin 22 araç kontrol edildi. 760 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı; şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu işlemler sonucunda 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 90 şüpheli hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Aramalarda 80 bin 617 lira ele geçirildi

Aramalarda 61 gram narkotik madde, 2 kök kenevir bitkisi ve 149 adet uyuşturucu içerikli hap bulundu. Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 80 bin 617 Türk Lirası da ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 333 adet fişek de yer aldı.

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