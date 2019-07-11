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Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Yeşil Liman mevkisinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. 

Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık YabancılarGeri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Kaçışı organize ettikleri öne sürülen iki zanlı ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
  1. Afganistan uyruklu
  2. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Behramkale köyü Yeşil Liman mevkisi
  4. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  5. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi

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