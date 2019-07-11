Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Yeşil Liman mevkisinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık YabancılarGeri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçışı organize ettikleri öne sürülen iki zanlı ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.