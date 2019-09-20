Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behramköyleri yakınındaki sahilbölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensizgöçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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