Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.20 Eylül 2019 Cuma 11:41
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behramköyleri yakınındaki sahilbölgesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensizgöçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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