Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçıları, İstanbul'dan araçlara bindirdikleri aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni Bayramiç-Ezine kara yolunun Yağcılar mevkisinde "Yunanistan'a geldik" diye indirdi. Yol boyunca grup halinde yürüyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, göçmenleri Bayramiç İlçe Jandarma Karakolu'na götürürken, insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.