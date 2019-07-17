Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
İnsan kaçakçıları, İstanbul'dan araçlara bindirdikleri aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni Bayramiç-Ezine kara yolunun Yağcılar mevkisinde "Yunanistan'a geldik" diye indirdi.
Yol boyunca grup halinde yürüyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekipleri, göçmenleri Bayramiç İlçe Jandarma Karakolu'na götürürken, insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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