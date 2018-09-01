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Çanakkale’de 44 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 mülteci yakalandığı bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
Çanakkale’de 44 göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Senegal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Togo uyruklu 44 kaçak mülteci yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Yakalanan kaçaklar iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
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  5. Operasyonla yakalandılar
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