Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot arızalandı.
Göçmen krizinin baş gösterdiği süreçte, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen daha bulundu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürüklenen bir grup kaçak göçmen, botlarının arızalanması nedeni ile ekiplerden yardım istedi.
Göçmenler kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye gelerek göçmenleri kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişler engelleniyor
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele ise devam ediyor.