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Yerel Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot arızalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:32:00 -
Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmen krizinin baş gösterdiği süreçte, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen daha bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürüklenen bir grup kaçak göçmen, botlarının arızalanması nedeni ile ekiplerden yardım istedi.

Göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye gelerek göçmenleri kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele ise devam ediyor.

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