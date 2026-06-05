Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı!
Çanakkale'nin Çan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 33 düzensiz göçmen tespit edildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 33 düzensiz göçmen tespit edildi.
Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekiçler köyü yakınlarında yürüttükleri denetimler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Kimlik ve diğer işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.